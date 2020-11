Emergenza sanitaria, Toti: “L’affitto alle famiglie in difficoltà lo paghiamo noi”

Liguria. “Con molte attività costrette a fermarsi per limitare la diffusione del Covid, tanti liguri non riescono più a pagare l’affitto, per questo abbiamo pensato a un aiuto concreto, destinando come Regione oltre 5,4 milioni per aiutare i cittadini di 136 comuni liguri”. Lo comunica sulla propria pagina Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

EMERGENZA COVID: IN LIGURIA L’AFFITTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ LO PAGHIAMO NOI! ... » Leggi tutto