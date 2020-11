“Giovani sfacciatamente senza mascherina, controlli insufficienti”: lo sfogo di una cittadina savonese

QUELLA CHE SEGUE È UNA LETTERA GIUNTA ALLA NOSTRA REDAZIONE DA PARTE DI UNA CITTADINA SAVONESE. IL TESTO È STATO INVIATO DALLA STESSA PERSONA ALL’ATTENZIONE DEL SINDACO DI SAVONA E AL COMANDO DELLA POLIZIA URBANA.

“La presente per esprimere la mia rabbia nei confronti dei tanti concittadini che non rispettano le elementari regole di prevenzione anti Corona virus e il mio disappunto nel rilevare la palese insufficienza di controlli da parte della Polizia Urbana, se non qualche intervento simbolico ben evidenziato dai giornali locali, come se il problema fosse di comunicazione e non di sostanza.

... » Leggi tutto