Primo Natale al tempo del Covid, sì allo shopping ma niente veglioni e feste in piazza

Sanremo. A circa quaranta giorni dal 25 dicembre, sono molti a domandarsi come sarà il primo Natale al tempo del Covid-19. «Non sarà un natale di cenoni, non ci sarà un capodanno nelle piazze, però non sarà neppure un natale penitenziale come qualcuno continua a dire», ha dichiarato ieri sera il governatore ligure Giovanni Toti: parole volte più che altro a risollevare gli animi più che a dare indicazioni precise su cosa sarà, o meno, possibile fare.

