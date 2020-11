Sampdoria, Thorsby illude: il Bologna passa 1-2

Genova. Passata in vantaggio al 7′ con Thorsby, la Sampdoria si fa raggiungere e superare da un Bologna vivace. Pochi gli spunti in attacco dei blucerchiati, che hanno subito l’iniziativa della squadra di Mihajlovic dopo una buona partenza.

Primo tempo. 4-2-3-1 per il Bologna. 4-1-4-1 per la Sampdoria, con Ekdal davanti alla difesa e Quagliarella unica punta. Partita che comincia con le squadre che si affrontano a viso aperto, con Barrow che dà vivacità alla manovra degli ospiti e Candreva già spina nel fianco dopo neanche un minuto. Dopo un paio di calci d’angolo battuti per parte, al settimo la Sampdoria passa in vantaggio: cross di Candreva, Thorsby salta di testa quasi indisturbato e insacca. Il Bologna ha subito gol per 41 giornate consecutive.

