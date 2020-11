UGL Liguria, Gianfranco Elia nominato vicesegretario regionale e responsabile dei rapporti istituzionali

Liguria. Gianfranco Elia, storico Dirigente UGL Liguria, già Segretario Regionale Metalmeccanici Liguria, assume i nuovi incarichi di Vice Segretario Regionale UGL e di Responsabile dei Rapporti Istitu- zionali UGL Liguria, occupandosi in prima persona anche delle relazioni con le Istituzioni.

“È noto il continuo impegno che Gianfranco ha messo a disposizione della nostra organizzazione sindacale in questi anni – spiegano in una nota da UGL Liguria – promuovendola presso tutte le Aziende del comparto di sua pertinenza. Dopo la sua carriera professionale in Leonardo, Gianfranco Elia, insieme ai suoi collaboratori di Ugl Metalmeccanici, è già al lavoro per intensificare la rete di UGL presso tutte le istituzioni regionali in rap- presentanza di tutti gli iscritti di UGL Liguria”.

