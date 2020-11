Covid, 102 multe della polizia locale nel week end ai genovesi senza mascherina

Genova. Sono state 102 le sanzioni della polizia locale nel fine settimana per il mancato rispetto delle normative Covid. Tra gli interventi della polizia locale oltre al controllo del rispetto del divieto di accesso a passeggiate e scogliere, sabato gli agenti sono dovuti intervenire più volte per evitare assembramenti in via XX Settembre, via San Vincenzo e altre strade del centro.

Domenica, invece, sono stati necessari controlli stretti sulle alture della città, da levante a ponente fino al Righi, ma anche interventi di viabilità a causa dell’alto numero di veicoli di chi si era spinto in massa a cercare un luogo per passeggiare sulle colline.

