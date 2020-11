Dpcm e sanzioni, Codacons a sostegno dei cittadini per i ricorsi

Liguria. Il Codacons scende in campo per aiutare i cittadini della Liguria ingiustamente multati per inosservanza dei Dpcm in tema di Covid.

“Le regole in vigore in regione limitano le attività e gli spostamenti dei cittadini, e determinano salate sanzioni nei confronti di chi non rispetta le disposizioni – spiega il Codacons – In molti casi però le multe elevate appaiono ingiuste, perché non tengono conto delle esigenze degli utenti e delle motivazioni che hanno determinato gli spostamenti, per non parlare della situazione di confusione sul territorio che ha portato molti cittadini a non comprendere i divieti in vigore”.

