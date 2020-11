Liguria verso la proroga della zona arancione, Toti: “Non dobbiamo mollare adesso”

Liguria. “La convinzione mia, condivisa anche dal ministro Speranza, è che sia importante in questo momento che l’epidemia scenda. Credo che restare alcuni giorni in zona arancione fino al rinnovo del Dpcm che scade il 3 dicembre, con le misure di contenimento che hanno già dato ottimi risultati, sia una scelta opportuna“.

Con queste parole in diretta dall’ospedale Sant’Andrea della Spezia il presidente ligure Giovanni Toti conferma la linea annunciata da giorni. E cioè che la Liguria è sì “una delle tre regioni che guidano la discesa dei contagi insieme a Lazio e Sardegna” e per questo avrebbe numeri da zona gialla, ma allo stesso tempo “non bisogna mollare l’attenzione che ci ha consentito di raggiungere questi risultati”.

... » Leggi tutto