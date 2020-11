Loano, ex guardarobiera e sarta: Ester spegne 102 candeline

Loano. Grande festa, alla residenza protetta Ramella di Loano, per i 102 anni di Ester Prato, da circa nove anni ospite della struttura di via Stella.

Ex guardarobiera della colonia “Città di Milano” di Pietra Ligure e sarta (insieme alla sorella Tina) a Loano, Ester Prato non si è mai sposata. A causa dell’emergenza sanitaria, non ha potuto festeggiare, come di consueto, insieme alle nipoti e alle pronipoti che ha contribuito a crescere e alle quali è molto legata. I famigliari, tuttavia, non hanno mancato di farle arrivare tutto il loro affetto (insieme ad uno splendido mazzo di fiori) per celebrare come si deve questa giornata così speciale, trascorsa insieme agli altri ospiti, al personale sanitario e all’animatrice del Ramella.

... » Leggi tutto