Meteo, l’anticiclone è solido: la settimana si apre all’insegna del sole (e del vento)

Genova. Si consolida la struttura anticiclonica sull’Europa centro-occidentale. Sulla nostra regione inizio di settimana stabile e assolato. Ecco, nel dettaglio, le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 23 novembre, giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno, con al più qualche velatura in transito. Venti da nord ancora localmente forti al mattino. Mare stirato sotto costa e mosso al largo. Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, in lieve aumento le massime. Saranno comprese sulla costa tra 5 e 16 gradi, nell’interno tra -6 e 15.

... » Leggi tutto