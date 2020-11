“Pillole di sicurezza”, il manifesto Uil per i luoghi di lavoro

Liguria. “Pillole di sicurezza” vuole essere un metodo di approccio alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso un manifesto programmatico permanente promosso dalla Uiltec della Liguria per la categoria che si occupa di tutelare lavoratrici e lavoratori del settore tessile, energia, chimica affinché la sicurezza entri a far parte della nostra cultura e del nostro vivere quotidiano.

“La sicurezza è il primo dei nostri anticorpi contro l’imbarbarimento di una civiltà che ha spinto l’acceleratore sul liberismo, quindi sul consumo dissennato dei beni perdendo di vista ciò che davvero conta per le persone. Un anticorpo naturale che intendiamo moltiplicare in questi tempi bui in cui la pandemia ha colpito pesantemente le nostre certezze. Certo, dobbiamo stare distanti fisicamente ma raddoppiare gli sforzi per stare vicini ai lavoratori anche attraverso uno spirito sindacale coeso che passa anche per l’organizzazione della formazione su piattaforma informatica: su certi temi non si può arretrare”. Lo ha ribadito il segretario nazionale generale Uiltec, Paolo Pirani, intervenuto al nostro appuntamento formativo.

