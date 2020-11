Un Sestri Levante bravo e cinico manda al tappeto la Caronnese

Torna in campo la Serie D anche se per la ripresa del campionato, probabilmente occorrerà attendere dicembre. Nel frattempo si cerca di tornare alla normalità tramite i recuperi che si stanno giocando in queste settimane. Il Sestri Levante ritrova il “Sivori” anche se deserto come da decreto, nel recupero della 9^ giornata ospitando la Caronnese.

Gara che mette in palio punti pesanti, che i Corsari sono bravi a fare propri contenendo anche l’entusiasmo degli avversari reduci dalla vittoria nel derby con il Varese. Avvio di partita che non lascia molto spazio allo spettacolo, squadre quadrate, bloccate e per almeno mezzora i due estremi difensori fanno festa.

