Albenga, l’assessore Simona Vespo si dimette per motivi personali

Albenga. L’assessore alle Politiche Sociali, alla Pubblica Istruzione e al Distretto Sociosanitario del Comune di Albenga, Concetta Simona Vespo, rassegna le proprie dimissioni per motivi personali.

“Ho vissuto quasi vent’anni consecutivi come Amministratore di questo Comune durante i quali ho svolto il mio incarico con grande passione, tanto cuore e molto lavoro, ho dato il mio contributo al meglio delle mie possibilità. Inaspettati e personali eventi mi hanno condotto a lasciare questo incarico, ma sono sicura di tale scelta – spiega – Questa decisione mi permetterà di concretizzare un progetto a cui credo molto e da me fortemente voluto come assessore”.

... » Leggi tutto