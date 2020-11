Cantieri e code in via Bonfante a Imperia, l’assessore Gagliano: «Opere necessarie, non ci sono alternative»

Imperia. Automobilisti inferociti nella serata di oggi per lunghe code di auto che hanno interessato il centro di Oneglia e che a tratti arrivavano fino ai piedi di capo Berta. «Alternative viabilistiche non ce ne sono. Ci scusiamo per i disagi ma si tratta di opere necessarie che vanno completate anche per non perdere i finanziamenti», replica l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano.

... » Leggi tutto