Il piacere degli acquisti sotto casa, toccare con mano e poi godersi le bellezze del territorio

Provincia. Non può che colpire, in questi giorni, la campagna di Comuni, associazioni e privati a favore del commercio locale, degli acquisti sotto casa.

Appelli arrivano da molte parti, a cominciare da Savona città (con l’accorata richiesta in tal senso della presidente Ascom Laura Filippi) e da Alassio, centro che vanta un’eccellenza come il Budello. In questo caso è l’assessore al commercio Fabio Macheda a sottolineare l’esigenza di favorire i negozi del territorio, soprattutto se si ha a disposizione una lunga serie di brand di primo piano come quelli del Budello.

