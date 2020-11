Lutto nel savonese per la scomparsa di Luigi Bracali: venerdì i funerali

Bergeggi. Lutto a Bergeggi e nel savonese per la scomparsa di Luigi Bracali, conosciuto da tutti come Lillo. E’ deceduto oggi all’età di 79 anni: lascia la moglie Elsa, i figli Davide ed Else.

Bracali, che era proprietario dei muri della discoteca La Kava, è mancato all’ospedale di Albenga dove si trovava ricoverato per aver contratto il Covid. Le cause della sua morte, però, non sarebbero direttamente collegabili al virus, in quanto affetto da altre patologie.

... » Leggi tutto