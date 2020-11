Perseguita la ex, la picchia e la ferisce con un paio di forbici: arrestato 29enne

Genova. Ha perseguitato la ex fidanzata per due anni anni arrivando anche a picchiarla in diverse occasioni. Ma ieri gli agenti del commissariato Cornigliano a Genova hanno messo fine all’incubo arrestando un giovane di 29 anni di origini ecuadoriane accusato di stalking e lesioni aggravate.

La relazione era finita nel 2018 a causa della gelosia di lui ed erano iniziate le telefonate continue, le minacce, i pedinamenti fino alle botte e le ferite con un paio di forbici.

... » Leggi tutto