Piano Caruggi, alzato il sipario è gelo tra la giunta Bucci e la Rete Centro Storico

Genova. “Questo piano non funzionerà se non ci sarà la collaborazione di tutti, saranno soldi buttati via”. Lo ha detto ieri il sindaco di Genova Marco Bucci presentando quello che, da oggi, è il suo “nuovo ponte”, la sua nuova sfida, ovvero rimettere in sesto il centro storico – che non è il più grande d’Europa ma è comunque uno dei più importanti – e migliorarne la qualità di vita per chi ci abita, chi ci lavora, chi lo visita. Ma la “collaborazione di tutti” in queste ore sembra già un miraggio se la Rete Centro Storico e Ama Maddalena, alcuni dei soggetti chiamati in causa, sono più freddi che mai nei confronti del piano.

Ma facciamo un passo indietro: negli anni passati le varie giunte che si sono susseguite hanno tentato a più riprese di riqualificare la zona antica, magari a pezzi, magari concentrandosi su un settore più che su un altro, ed è forse per questo che le ricette non hanno funzionato. Il piano Caruggi, questo è il nome, che parte da 137 milioni di euro da investire (120 circa da fondi maturati dal buon utilizzo dei Pon Metro europei e il resto da bilancio dell’amministrazione) è un impianto complessivo che mette insieme urbanistica, sicurezza, commercio, sociale, mobilità, movida, insomma tutto quello che rende i vicoli la realtà che sono. Questa integrazione di comparti potrebbe essere il suo punto di forza.

