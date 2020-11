Pietra Ligure, Foscolo (Lega) propone un regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali

Pietra Ligure. “Ho presentato una mozione, da discutere in Consiglio Comunale, per l’istituzione a Pietra Ligure di un Regolamento unico per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, che possa disciplinare i diritti degli amici a quattro zampe, nonché diritti e obblighi dei proprietari e i doveri dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini in relazione a tutti gli animali”. Lo comunica, in una nota, Sara Foscolo, deputata della Lega e capogruppo Lega in consiglio comunale a Pietra Ligure, firmataria della mozione.

“Sono sempre più numerose le famiglie che decidono di adottare un animale da compagnia – spiega la deputata leghista – anche il numero dei turisti che scelgono di portare i loro amici pelosi in vacanza sta crescendo, ma i regolamenti in vigore attualmente non sono sufficienti a coprire tutti gli aspetti che oggi è necessario considerare e normare per migliorare il rapporto uomo-animale-ambiente. Troppo spesso le cronache riportano notizie di animali abbandonati, torturati o uccisi, anche nel nostro comprensorio: occorre combattere fenomeni riprovevoli e illegali di intolleranza e avversità nei confronti degli animali, come maltrattamenti e abbandoni, ma anche evitare danni e disturbo alle persone”.

