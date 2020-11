Sansa: “Toti ha vinto le elezioni? Anche Hitler e Mussolini, eppure non avevano ragione”

Genova. “Ogni volta ci viene ripetuto che abbiamo perso, ma anche chi perde ha dignità. Non è detto che la vittoria sia sempre misura della ragione. Anche Hitler e Mussolini hanno vinto le elezioni e non avevano ragione“. È quello che ha detto Ferruccio Sansa, ex candidato alla presidenza della Liguria, durante il consiglio regionale. La seduta era iniziata all’insegna delle polemiche perché il presidente Giovanni Toti aveva annunciato di dover abbandonare in anticipo l’aula per impegni istituzionali.

All’ordine del giorno ci sono diverse interrogazioni a risposta immediata sui temi della sanità, e siccome Toti ha tenuto per sé la delega corrispondente toccherebbe a lui rispondere. Per un’ora centrosinistra e M5s hanno lamentato di non poter esercitare la funzione di “sindacato ispettivo” garantita dal regolamento, quindi il capogruppo di Cambiamo con Toti Angelo Vaccarezza ha ricordato che “l’opposizione si alza al mattino e pensa a ciò che deve dire, noi ci alziamo e pensiamo a cosa dobbiamo fare, quindi lasciateci lavorare”.

