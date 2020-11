Albisola Superiore. Incidente questa mattina sull’autostrada A10 nel tratto tra Albisola e Savona, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 30, si è verificato un tamponamento tra due tir, per cause ancora in via di accertamento. Nel sinistro i due conducenti non hanno riportato ferite gravi, tuttavia il sinistro autostradale ha bloccato completamente la circolazione, con traffico in tilt.

