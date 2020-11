Vaccino Covid obbligatorio? Toti: “Non ce ne sarà bisogno, la gente lo aspetta con ansia”

Genova. “Credo che non ci sarà bisogno di elementi coercitivi per un vaccino che la maggior parte delle persone sta aspettando con ansia“. Così il presidente ligure Giovanni Toti interviene nel dibattito su un possibile obbligo di vaccinarsi contro il coronavirus dopo che Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, ha detto di “non escludere” questa ipotesi per quanto invece l’Aifa intenda riservarla ai soli “casi estremi”.

“Non mi risulta che il governo abbia intenzione di renderlo obbligatorio se non in casi specifici“, ha premesso Toti ricordando che la decisione non spetta alla Regione ma al livello nazionale. Alla richiesta di esprimere una posizione, però, si è detto allineato col punto di vista che al momento va per la maggiore: “Di base sono sempre favorevole a non rendere obbligatorie le cose ma ad usare il convincimento e la persuasione”.

