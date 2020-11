Valpolcevera, ladri in azione a Trasta: due furti in poche ore in abitazioni isolate

Genova. Due furti in poche ore nella zona di Trasta in Valpolcevera. Sono avvenuti entrambi nelle prime ore serali di ieri, con il favore de buio. Ad essere colpite dai ladri sono state due abitazioni isolate in via della Costiera e in Salita della Cittadina.

Stessa tecnica: in embrambi i casi i ladri hanno utilizzato la porta finestra dell’abitazione per entrare. In uno dei due casi il furto è avvenuto mentre il proprietario stava dormendo al piano superiore.

... » Leggi tutto