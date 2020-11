Associazionismo in lutto, è morto Bruno Ghelardoni: una vita dedicata all’autismo

Genova. E’ morto sabato 21 novembre Bruno Ghelardoni, figura di spicco dell’associazionismo genovese e ligure, noto per il suo enorme contributo nell’ambito dell’educazione dei ragazzi con autismo. Grazie alla sua infinita dedizione alla causa, per decenni è stato punto di riferimento fondamentale per l’ambito, apprezzato per le sue idee innovative e pionieristiche; idee che, spinte da una incredibile determinazione, si sono concretizzate dopo lunghe battaglie, portando a svolte epocali per la gestione del percorso di autonomia dei bambini e ragazzi con autismo.

Ghelardoni è deceduto a causa del Covid-19: ricoverato presso il San Martino di Genova lo scorso 10 novembre, dopo undici giorni si è arreso al virus, all’età di 74 anni.

