Best Disability Initiative, US Priamar 1942 Liguria: “Orgogliosi di questo riconoscimento”

Savona. La FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale ha ottenuto l’assegnazione del prestigioso riconoscimento da parte della UEFA con il progetto Quarta Categoria che si è aggiudicato il Best Disability Initiative in occasione degli UEFA Grassroots Awards 2020.

La FIGC ha condiviso con le società partecipanti al progetto nazionale, tra le quali l’US Priamar 1942 Liguria, il merito per questo importante premio, riconoscendo il valore della collaborazione, dell’impegno, della passione e dell’entusiasmo dimostrati in questa iniziativa individuata a livello europeo come grande esempio di welfare sportivo.

