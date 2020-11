Cacciatore ucciso a Bolzaneto, l’autopsia: è morto dissanguato, il corpo trapassato da un proiettile di grosso calibro

Genova. Il proiettile calibro 308 winchester della carabina che ha colpito alla schiena il cacciatore 58enne Flavio Balladore gli ha trapassato il torace da parte a parte ledendo in maniera devastante organi vitali a cominciare da un polmone.

Probabilmente non ci sarebbe stata alcuna possibilità di salvarlo nemmeno con un intervento rapido dei soccorsi. L’uomo, in base alle prime indiscrezioni arrivate in seguito all’esame autoptico eseguito questo pomeriggio dal medico legale della Procura Maria Lucrezia Mazzarella, è morto dissanguato nel giro di non molto tempo.

