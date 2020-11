CIA Savona, il Recovery Fund occasione storica per il settore agroforestale

Liguria. La filiera agroforestale protagonista della riconversione “green” dell’economia nell’ambito dei fondi previsti dal Recovery Fund: un indirizzo dettato sia dalla pandemia quanto dalla crisi climatica e ambientale.

Cia Savona è stata in prima linea nel supporto allo sviluppo del settore agroforestale, sia con corsi di formazione per gli operatori quanto con il sostegno a nuove reti di impresa, come quella per le biomasse a Sassello, questo anche per promuovere un recupero delle zone rurali e dell’entroterra.

