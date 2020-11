Commercio, Sansa: “Prorogare a fine 2021 lo stop a nuove grandi strutture di vendita”

Genova. “La proroga fino al 31 dicembre 2021 della sospensione della presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita e centri commerciali, come era stato stabilito dall’articolo 1 della legge regionale 16/20 del 13 luglio scorso e in scadenza il prossimo 31 dicembre”. È questa la richiesta che il gruppo consiliare Lista Sansa Presidente porterà nel prossimo consiglio regionale.

“Gli esercizi commerciali sono molto più di un luogo dove comprare. Contribuiscono alla sicurezza delle città, sono un elemento essenziale della rete sociale dei quartieri. Sono un presidio contro la solitudine e l’emarginazione. Nel prossimo consiglio regionale presenteremo un ordine del giorno per chiedere una moratoria di almeno un anno all’apertura di nuovi centri commerciali”, spiega Ferruccio Sansa.

