E’ un amico?

“Ho esitato un po’ prima di scrivere che “avrei dato volentieri la vita per un amico”, ma anche ora, a trent’anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia” è un passo molto intenso tratto da “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, tradotto e pubblicato in italiano nell’89. È parte di una trilogia che ha per cardine l’orrore del nazismo. Il racconto incomincia dal 1932, quando l’ascesa di Hitler era alle porte, a Stoccarda, dove si incontrano e diventano “amici” due adolescenti, Hans, il narratore, e Konradin von Hohnfels, bello, elegante e figlio di una ricca famiglia nazista. I genitori di Hans, pur ritenendosi profondamente tedeschi, sono di origine ebrea: le conseguenze sono inevitabili. L’autore afferma, non molte pagine dopo la citazione d’apertura, che “i giovani tra i sedici e i diciotto anni uniscono in sé un’ innocenza soffusa di ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di spirito e il bisogno appassionato di una devozione totale e disinteressata”, insomma, quella che potremmo riconoscere come una definizione di amicizia. Il tema centrale, infatti, oltre alla denuncia dell’assurdo ignobile che fu il nazismo, è quello dell’amicizia tra i due ragazzi. Hans sarà costretto a fuggire per salvarsi dalle persecuzioni anti semite, Konradin diverrà un ufficiale nazista. Hans si sentirà tradito ma, questo il lieto fine che giustifica il titolo del romanzo, a guerra conclusa scoprirà che l’amico era stato condannato a morte per aver tentato di assassinare il Fuhrer.

Ricordo di aver amato molto il romanzo quando lo lessi la prima volta appena uscito in Italia, “ritrovandolo” ora, lo stesso romanzo per un diverso lettore, mi sono soffermato maggiormente sul concetto di amicizia che vi si rivela. Amico è chi non viene meno alle tue aspettative? È chi ti conferma l’idea che hai di lui? Molti prima e più importanti di me si sono cimentati con la definizione di amicizia, non oso misurarmi con loro, mi limito a qualche considerazione che spero rispecchi “un pensiero altro”. Il “maestro di color che sanno” individua tre tipi di amicizia, quella basata sul piacere, oppure sull’interesse o sulla bontà, sostiene che gli amici debbono avere il medesimo fine, devono fidarsi e devono avere tempo per costruire il rapporto. La moderna psicologia arriva a quantificare questo tempo in almeno 200 ore condivise! Non mi sono mai piaciute queste schematizzazioni, ma non riesce a soddisfarmi appieno nemmeno l’ottica aristotelica. Non mi permetto di contestare la fondatezza delle affermazioni dello stagirita, ma non mi risolvono del tutto il quesito. Anche il suo maestro, Platone, e ancor prima Socrate, sempre per quanto afferma Platone stesso, hanno tentato di chiarire la questione, in particolare nel Liside. Nel dialogo Socrate interroga prima Menesseno ma l’ ipotesi di quest’ultimo di identificare l’amicizia con l’amore viene smontata sommariamente dal filosofo negando quanto “il poeta” farà dichiarare a Francesca: “amor che nullo amato amar perdona …”, si rivolge quindi a Liside e qui ha inizio il peculiare argomentare socratico platonico teso alla ricerca della definizione e fondato sulla necessità logica dell’esistenza della stessa. Non mi dilungo oltre nell’analisi delle tesi socratiche che riescono a passare da certezze pseudo teologiche come “il dio conduce sempre il simile verso il simile”, a interrogativi quali “che utilità può trarre un individuo da qualcuno che gli è simile e che quindi ha le sue stesse capacità?”. Argomentazione che fa passare surrettiziamente il concetto che l’amicizia di fondi sull’utile, concetto ribadito nell’esempio socratico del rapporto tra il malato ed il medico che, secondo questa logica, sarebbe amicale. La parte più interessante, a mio vedere, è il momento cosiddetto aporetico, quando il dialogo si conclude lasciando insoddisfatta la richiesta di definizione dell’amicizia che lo ha innescato.

