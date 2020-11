Sanremo. Il vicepresidente di Fondazione Carige Giacomo Raineri ospite dei nostri studi parla dello sforzo economico messo in atto dall’Ente legato alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per fare fronte all’emergenza economica legata alla pandemia nella nostra provincia attraverso finanziamenti erogati ai Comuni in più di una tranche.

... » Leggi tutto