Lions Club Vado Ligure dona più di 3mila mascherine per i medici e i pediatri

Vado Ligure. Ha avuto inizio presso la Fisios di Vado Ligure e proseguirà fino ad “esaurimento scorte” la consegna di dispositivi di protezione individuale, donati dai Lion Vado Ligure-Quiliano-Vada Sabatia per i medici e pediatri di base del territorio, categoria particolarmente a rischio Covid-19.

E’ stata preventivata la consegna per un totale di 2.850 mascherine chirurgiche e 380 mascherine FFP2, messe a disposizione per far sì che i medici si preservino dal contagio ed allo stesso tempo vi sia più tutela nei confronti dei pazienti .

