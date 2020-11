Meteo: ancora vento e alta pressione, bel tempo sino a venerdì

Liguria. Un debole campo di alta pressione protegge ancora per qualche giorno il Mediterraneo occidentale, concedendo una certa stabilità atmosferica anche qui in Liguria. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 25 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino avremo un transito di velature, in particolar modo nel settore centro-occidentale. Nubi medio-alte più compatte sono previste nelle valli interne del savonese di Ponente e dell’imperiese. Nel corso del pomeriggio le velature transiteranno anche sul levante della regione.

Venti: ancora venti moderati fino a tesi da Nord in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Mari: stirato sotto costa, mosso verso Capo Mele e al largo.

Temperature: generalmente stazionarie.

Costa: min +5/9°C, max +13/18°C

Interno: min -3/+3°C, max +9/13°C

