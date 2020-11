Toti incontra il console generale della Federazione Russa a Genova

Liguria. Incontro oggi pomeriggio tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il console generale della Federazione Russa a Genova Maria Vedrinskaya, insieme al segretario generale dell’Ente e Commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini. Tra i temi affrontati, la pandemia da Covid-19, il tema dei vaccini e la volontà, espressa sia dal governatore che dal Console, di rinsaldare le relazioni non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà.

“La collaborazione con molte regioni della Federazione e con il Consolato russo di Genova – ha affermato il presidente Toti – sono strette e importanti da molto tempo. Intendiamo continuare a coltivare questi legami, rinsaldando, non appena la pandemia lo consentirà, quel rapporto che è sempre esistito, fin dai primi del ‘900, quando nel ponente ligure arrivarono molti esponenti del regime zarista in fuga dalla Rivoluzione. La Federazione Russa rappresenta un territorio strategico per la nostra regione, non solo sotto il profilo economico per le relazioni tra le nostre aziende e i rispettivi partner russi e per il nostro export ma anche sotto i profili turistico e culturale. Da anni ospitiamo il Forum Eurasiatico e anche durante il mandato appena concluso abbiamo rafforzato i legami con alcune regioni come quelle di Mosca, di Ekaterimburg e di San Pietroburgo, dove l’anno scorso abbiamo partecipato allo Spief2019, il Forum economico internazionale”. Sotto il profilo culturale, sono in cantiere alcune iniziative che coinvolgeranno il Teatro Carlo Felice e il Conservatorio di Mosca.

