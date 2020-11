Albenga, avviato l’impianto di pretrattamento dei rifiuti: stop agli scarichi fognari in mare

Albenga. È stato acceso l’impianto primario di trattamento dei reflui sito in viale Che Guevara che, da oggi, sarà attivo e tratterà tutte le acque fognarie di Albenga levante Centa.

“Questo è un risultato molto importante per Albenga. Era impensabile per un Comune come il nostro non depurare i propri reflui!”. Con queste parole il sindaco Riccardo Tomatis comunica quella che è una vera e propria svolta epocale per la Città delle Torri.

