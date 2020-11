Celle Ligure, al via i lavori di asfaltatura di via Santa Brigida e via Colla

Celle Ligure. Lunedì inizieranno i lavori di completamento e asfaltatura per quanto riguarda la parte alta di via Santa Brigida, occupata per lunghi mesi dal cantiere per l’ampliamento del sottostante rio, e di via Colla che attualmente è messa a dura prova dal traffico regolato a doppio senso da un semaforo.

La conferma da Anas, dopo le pressioni dei giorni scorsi da parte del Comune che non vuole più aspettare.

Con l’asfaltatura dei due tratti si porterà il traffico al percorso originario nella parte a monte del paese, con la conseguente rimozione dell’impianto semaforico di via Colla e dei due nelle sue prossimità che ne regolano il traffico in uscita ed entrata.

