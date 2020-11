Crollo della Torre Piloti, la Cassazione: “Pene da ridurre per tre imputati”

Roma. Pene da rideterminare per il comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni, per il primo ufficiale della nave Lorenzo Repetto e per il direttore di macchina Franco Giammoro.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha rinviato gli atti alla corte d’appello di Genova, nell’ambito del processo sul crollo della Torre Piloti, avvenuto il 7 maggio 2013 nel porto di Genova quando il cargo Jolly Nero della compagnia Messina urtò in manovra l’edificio. Lo schianto causò la morte di nove persone.

