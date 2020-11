Dalla bottega che servì i Savoia, la prima tuma di Bordighera

Bordighera. Un formaggio cremoso da tavola a latte crudo, dal gusto genuino del latte fresco, così come vuole una antica ricetta riscoperta recentemente dai fratelli Michele e Maurizio Rovere, titolari da trentasei anni della bottega “La casa del Parmigiano” in via della Libertà nella città delle palme: è la nuovissima “Tuma di Bordighera“, da pochi giorni in vendita presso il negozio, che i due salumieri ambiscono a trasformare in una specialità bordigotta, al pari di altri prodotti come i bescuteli, i dolcetti con uva passa, pinoli e semi di finocchio, che hanno già ottenuto la De.Co. (Denominazione Comunale).

