Dalla raccolta di tappi in plastica una carrozzina a rotelle: donata a una residenza protetta di Ceriale

Albenga. Dal riciclo di tappi in plastica può nascere una carrozzina? Non ci credevano nemmeno i “Fieui di caruggi” di Albenga e le “Ruote d’epoca” di Villanova d’Albenga, uniti ormai da anni per collaborare nella raccolta, a fine benefico, dei tappi di plastica usati.

“Inizialmente pensavamo fosse uno scherzo, una delle tante bufale quotidiane – commentano – Pareva impossibile trasformare tappi di plastica in beni necessari a persone in difficoltà. E invece è tutto vero!”. L’ennesima prova è stata, proprio in questi giorni, la consegna di una carrozzina a rotelle alla residenza protetta A.C.S. di via Magnone a Ceriale, acquistata grazie al riciclo dei tappi in plastica, ritirati da tanti volontari. In passato carrozzine a rotelle e sedie cosiddette “comode” erano state donate all’istituto Domenico Trincheri di Albenga.

