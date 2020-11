Il 4 dicembre si riparte ma le regole sono ancora da decidere: un ritardo che danneggia bar e ristoranti

Savona. Mancano pochi giorni al nuovo DPCM che dovrebbe regolamentare le nostre vite da venerdì prossimo, 4 dicembre. Non vogliamo soffermarci tanto sul periodo successivo, quello di Natale e Capodanno, quando partiranno nuove restrizioni, ma proprio dai giorni che vanno dal 4 dicembre alle festività.

IL 4 DICEMBRE SI RIPARTE

Verranno certamente riaperti bar e ristoranti, ma gli orari sono ancora da decidere anche se l’ipotesi più probabile è che debbano chiudere entro le 18. Sarebbe bene fare in fretta in modo che ciascun esercente possa programmarsi gli acquisti – compra il polpo e ordina i carciofi – perché altrimenti si rischia di buttare roba. L’apertura solo fino alle 18 sarebbe un disastro soprattutto per i ristoranti, a meno di abituarsi, come accade in molte parti del mondo, a mangiare anche in pieno pomeriggio.

... » Leggi tutto