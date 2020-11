Imperia, fissata la data del riesame per il marito della prof a luci rosse

Imperia. Il prossimo 2 dicembre il tribunale del riesame si esprimerà sulla richiesta di revoca degli arresti domiciliari a carico di G. N., 58 anni di Diano Marina, indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti della moglie, l’avvenente 56enne di Diano Marina che oltre alla sua professione di insegnante riceveva i clienti in due appartamenti nel capoluogo e ad Andora adescandoli on line.

... » Leggi tutto