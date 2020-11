Maran: “Vittoria che ci dà tanta carica”

Genova. Una vittoria che per il Genoa può forse rappresentare una piccola svolta dopo un inizio campionato tanto tribolato.

“Una prestazione che ci dà tanta carica – dice il mister Rolando Maran – domenica dopo la partita avevo detto che avevamo messo il primo mattone per la ripresa del campionato e che oggi avremmo dovuto lavorare questa prestazione, lo abbiamo fatto soprattutto nel secondo tempo. Nel primo siamo scesi in campo con un macigno addosso, ma poi sono usciti i valori veri sia moralmente come voglia di uscire scrollarci di dosso le paure, sia tecnicamente, riuscendo a fare le cose come in allenamento. Questo è il modo di intepretare le partite che vogliamo. Bravi i miei ragazzi, perché ne è valsa una vittoria meritata in questo derby”.

