Sanremo, omicidio Amoretti: il killer chiede di essere interrogato

Sanremo. Ha chiesto di essere interrogato, Mario Bonturi: il mercanti di gioielli 63enne di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, accusato di aver ucciso con una mazzetta da carpentiere l’ex commerciante di orologi sanremese Luciano Amoretti, 75 anni, nella notte tra il primo e il 2 agosto scorso in corso Garibaldi, a Sanremo, dove viveva la vittima. Nell’indagine per l’omicidio è risultato coinvolto e indagato in concorso Giuseppe Diotti, 50 anni, anch’egli di Nizza Monferrato.

