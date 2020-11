Santi, Caprioglio e Arecco: tre candidati finti in attesa di quello vero

Savona. Tre candidati sindaco, uno per compagine politica. Ilaria Caprioglio per Forza Italia, Pietro Santi per Cambiamo, Massimo Arecco (o forse Alessandro Berta) per la Lega. Nomi messi sul tavolo per “marcare il territorio”, per dare il via alle danze, per avere un peso. Ma è solo risiko: a parte Berta, che però non ne vuole sapere, nessuno di loro ha reali chance di essere a capo della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Savona.

Le carte sono state scoperte ieri a colpi di comunicati stampa. Quello di Cambiamo è emblematico dell’attuale situazione di stallo. Atteso da due giorni, annunciato agli alleati con tanto di diktat (“aspettate a uscire con altro, lasciateci lo ‘spazio’ giornalistico”), è arrivato nel pomeriggio e si è rivelato una “supercazzola” di mascettiana memoria. “Ci siamo visti e stiamo lavorando per le elezioni”. Wow, chi l’avrebbe mai detto. Poi, telefonando, si ottiene la “vera notizia”: “Noi porteremo come candidato Pietro Santi”. Peccato che il piano sia stato svelato da IVG già il 3 novembre, più di tre settimane fa: fingere di candidare l’assessore per poi fare un passo indietro a favore della Lega, a condizioni precise (tra cui Santi vicesindaco).

