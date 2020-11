Ventimiglia. E’ lutto nella città di confine per la morte di Domenico Lipari, 69 anni, che si è spento stamane in un letto dell’ospedale Borea di Sanremo. Calabrese d’origine, da giovanissimo si era trasferito a Ventimiglia. Sposato e padre di due figlie, ha lavorato come guardia giurata.

