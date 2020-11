Alassio, rinnovata la convenzione per il centro aggregativo giovanile

Alassio. E’ stata rinnovata la convenzione per il centro aggregativo giovanile di Alassio, in accordo tra assessorato alle politiche scolastiche e istituto salesiano d’intesa con la scuola pubblica.

“Di questi tempi parlare di aggregazione è sicuramente andare controtendenza – sorride l’assessore alle politiche scolastiche, Fabio Macheda, presentando la convenzione tra Comune e istituto Salesiano, recentemente rinnovata – ma si può fare aggregazione anche nel rispetto delle normative vigenti in tema di emergenza sanitaria. E’ quello che accade con il Centro Aggregativo Giovanile che per il terzo anno accompagna l’attività didattica degli studenti delle scuole medie statali, che, com’è noto, sono ospitate presso l’Istituto Salesiano in attesa del nuovo plesso scolastico di via Gastaldi”.

