Buoni spesa Covid, il valore potrebbe scendere da 100 a 70 euro ma arrivare a più cittadini

Genova. Con i 3 milioni e 52 mila euro di euro versati dal governo alle casse del Comune di Genova l’amministrazione può ripartire con i buoni spesa legati all’emergenza pandemica. Ci saranno però alcune novità che riguarderanno l’organizzazione del sistema e i criteri per l’assegnazione dei ticket.

La delibera che definisce la partita è stata adottata dalla giunta di oggi. Intanto, per arrivare al maggior numero di richiedenti possibile e per far sì che ci sia una cifra adeguata alla composizione dei nuclei familiari, si prospetta la possibilità di considerare le quote dei ticket, utilizzabili per generi alimentari e di prima necessità, tra i 70 e o 100 euro.

