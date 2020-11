Confcommercio, Bertino ancora presidente ma Fasciolo contesta l’elezione

Savona. Vincenzo Bertino resta presidente della Confcommercio con l’obiettivo di raggiungere così i 30 anni di mandato, ma la vicenda sembra ancora lungi dall’essere conclusa perché lo sfidante Fabrizio Fasciolo contesta l’esito del voto e preannuncia ricorso.

È lui stesso a spiegarne i motivi: “Bertino ha prevalso con 173 voti a 145, ma si è ‘appropriato’ di 54 preferenze delle cosiddette categorie non costituite che non avrebbero dovuto essere conteggiate. Se così non fosse stato la nostra lista avrebbe prevalso senza problemi”.

