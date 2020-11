Depositi Gnl, spunta ipotesi Sampierdarena in accoppiata con i depositi chimici

Genova. Il Porto di Genova è pronto a fare il salto in avanti per quanto riguarda il GNL, che sta prendendo sempre più campo tra la grande nautica mondiale, con sempre un maggior numero di navi, già operative o in cantiere, che utilizzano questo combustibile per la propulsione.

Un salto che quindi nasce dalla necessità di rimanere aggiornati rispetto ai grandi vettori nautici, per evitare di perdere competitività rispetto ad altri grandi porti del mediterraneo, come Marsiglia o Barcellona. Per questo motivo è impellente individuare la location dove i depositi di questo combustibile possano essere stoccati per i rifornimenti. Compito non facile, visto che gli impianti GNL sono considerati impianti a rischio di incidente rilevante secondo la normativa europea Seveso III, e vista la complicata gestione degli spazi portuali di Genova, sempre esigui e, soprattutto, attigui alla città.

