Fondi per la morosità negli affitti: risorse per Savona, Albenga, Cairo e Loano

Regione. Via libera della giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Edilizia Marco Scajola, allo stanziamento di quasi 400mila euro per la morosità incolpevole da destinare a 23 Comuni liguri ad Alta Tensione Abitativa. Il fondo per la morosità incolpevole è rivolto a soggetti che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno avuto una riduzione significativa del reddito.

I Comuni destinatari del finanziamento adotteranno appositi bandi per l’utilizzo dei fondi a favore di inquilini raggiunti da provvedimenti di sfratto per morosità. Per la provincia savonese: a Savona 29.643,67; ad Albenga 10.345,70; a Cairo Montenotte 4.322,28; a Loano 7.445,32

