Il partito di Calenda raggiunge anche la Liguria: nasce il comitato promotore di Azione

Liguria. Nasce in Liguria il comitato promotore di Azione, il partito fondato dall’ex ministro Carlo Calenda che alle ultime regionali era rimasto fuori dai giochi dopo la frattura coi giallorossi e il tentativo di avvicinamento alla lista di Massardo. “Non appena terminata l’emergenza sanitaria”, si legge in una nota, si svolgerà il primo congresso fondativo.

Il partito raggiunge anche la nostra regione quando compie un anno di vita: “Un anno in cui il nostro partito, pur in mezzo alle difficoltà che stiamo tutti vivendo, ha iniziato a costruire un movimento politico nuovo, con impegno e pazienza, con un lavoro di raccolta di adesioni e definizione delle strutture territoriali in ogni Regione” affermano dal comitato.

